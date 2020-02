Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : cale sous la résistance des 81E, retombe vers 77,5E Cercle Finance • 19/02/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Atos cale sous la résistance des 81E (du 6 au 18 février) et retombe vers 77,5E. La dernière séquence ressemble à un 'sommet en tour' et le principal support horizontal se situe à 75E... mais le basculement sous 77E remettrait déjà en cause le canal ascendant moyen terme depuis le point origine des 62E du 2 octobre dernier. Mieux vaudrait alors préserver les 77E car alors, Atos pourrait revenir combler le 'gap' des 69,42E du 6/11/2019

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.08%