Atos : bute sur 7,35E, consolide jusque sous 7,12E information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 13:21









(CercleFinance.com) - Atos plafonne depuis une semaine sous 7,30E et consolide jusque sous 7,12E: le titre garde ses chances de rejoindre les 8E tant que le récent plancher des 6,95E sera préservé.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.53%