Atos : brusque décrochage de -7% vers 61,85E Cercle Finance • 18/02/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Atos pronostique une croissance de +3,5% à +4% de son C.A en 2021... pas suffisant pour les investisseurs qui sanctionnent durement le titre qui efface d'un coup tous ses gains depuis le 25 janvier et retrace son plancher des 61,82E. Un double-bottom peut se former vers 61,85E: un tel scénario serait validé par le franchissement des 68E, une résistance qui bloque toute velléité de rebond depuis le 8 janvier, après le plongeon de -15% du 4 au 7 janvier (-13% le 7).

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -5.09%