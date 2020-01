Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : bondit de +4%, au delà des 77E Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Atos bondit de +4%, au delà des 77E et se rapproche à grands pas de la résistance -et du zénith- des 77,62E du 28 novembre. Une sortie par le haut du corridor 74,2/77,2E validerait un objectif de 80,2E

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.21%