Atos, BioMérieux, Spie...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Atos annonce la mise en œuvre des opérations de regroupement d'actions composant son capital social, par voie d'échange de 10 000 actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 1 euro de valeur nominale. Compte tenu du nombre d'actions Atos émises lors des augmentations de capital menées dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée de la société et de la faible valeur de l'action, le regroupement d'actions a pour objectif de retrouver un nombre usuel d'actions, réduire la volatilité du cours de l'action et soutenir une nouvelle dynamique boursière.

Banijay

Banijay (ex-FL Entertainment) affiche un Ebitda ajusté 2024 en hausse de 21,6 % à 900 millions d'euros (+32,8% au 4e trimestre 2024) et une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté de 160 points de base à 18,7% sur un an. Le groupe spécialiste des contenus audiovisuels et des jeux a vu son chiffre d'affaires progresser de 10,9 % à 4,80 milliards d'euros, avec une accélération au dernier trimestre (+14,8%). La direction propose un dividende à 0,35 euro par action, soit un taux de distribution de 35% du résultat net ajusté.

BioMérieux

BioMérieux a déclaré un résultat net part du groupe de 432 millions d'euros, en hausse de 36,4% à taux de charge et périmètre constants. La société a enregistré un résultat opérationnel courant contributif (ROCC) de 673 millions d'euros en 2024, en progression de 20% à taux et périmètre constants, au-dessus de l'objectif d'une hausse comprise entre 12% et 17%. Le spécialiste du diagnostic in vitro a annoncé prévoir d'atteindre en 2025 une croissance de son ROCC d'au moins 10% à taux de change et périmètre constants.

Casino

L'ex-PDG du distributeur Casino sera jugé à Paris pour manipulation de cours en bande organisée et corruption privée active, affirme l'AFP de source judiciaire. Jean-Charles Naouri est accusé d'avoir payé un éditeur de presse, Nicolas Miguet, pour soutenir artificiellement le cours de l'action de sa société entre 2018 et 2019. Le procès devrait se tenir devant le tribunal correctionnel de Paris du 1er au 16 octobre. Jean-Charles Naouri a été placé en garde à vue en juin 2023 dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre de l'enquête.

GL events

GL events, groupe intégré des métiers de l'évènement, annonce l'évolution de son actionnariat. Polygone et Amar Family Office ont acquis ce jour l'intégralité de la participation restante dans GL events détenue par Sofina, soit 7% du capital de GL events. Dans le cadre de cette opération, Amar Family Office, via sa filiale Holgespar Luxembourg SA, a acquis 3,5% des actions de GL events, soit 1 051 364 actions tandis que Polygone a acquis le solde restant, soit 1 051 365 actions qui représentent 3,5% du capital du groupe.

Phaxiam

Phaxiam Therapeutics (ex-Erytech, aujourd'hui suspendue) annonce qu'à sa demande, le Tribunal de Commerce de Lyon a décidé le 6 mars 2025 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette biotech spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes évoque " une impasse de financement " dans un contexte de financement " extrêmement difficile pour les biotechs et les small caps cotées et après plusieurs initiatives infructueuses de refinancement ".

Savencia

Savencia Fromage & Dairy a annoncé un résultat net part du groupe de 107 millions d'euros, en 2024, contre 96,5 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel courant du groupe d'agroalimentaire spécialisé dans les produits laitiers a progressé d'un peu plus de 9% à 232,3 millions d'euros. Savencia explique cette amélioration par des " réalisations majeures dans la gestion du mix ", une " bonne gestion des inflations et la progression de la compétitivité des opérations " dans un contexte de forte inflation du prix du lait.

Spie

Spie, qui tient ce vendredi une journée investisseurs, a enregistré une amélioration en 2024 de sa production, l'équivalent du chiffre d'affaires, ressortant en hausse de 4,3% en données organiques, à 9,9 milliards d'euros. Son Ebita atteint un record à 712,1 millions d'euros, en hausse de 21,9%. La marge d'Ebita, à 7,2% de la production, a augmenté de 50 points de base sur la période. Au cours de l'exercice, le spécialiste du génie électrique et mécanique a généré un flux de trésorerie disponible record de 570,1 millions d'euros, en amélioration de 33,6% en rythme annuel.

Vivendi

Vivendi a dévoilé au titre de l'exercice 2024 un résultat net ajusté de 111 millions d'euros contre un bénéfice de 336 millions un an plus tôt. Le groupe de médias et de communication a réduit sa perte opérationnelle passant de 33 millions à 1 million d'euro. Vivendi explique la réduction de la perte par une amélioration du résultat opérationnel de Gameloft et par une progression importante de la quote-part dans le résultat net d'UMG, passant de 94 millions d'euros en 2023 à 122 millions d'euros en 2024. Le chiffre d'affaires s'affiche en retrait de 4,9% à 297 millions d'euros.