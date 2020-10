Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : bien orienté avec un relèvement d'analyste Cercle Finance • 16/10/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Atos avance de près de 2% sur fond de propos favorables d'Invest Securities, qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de services informatiques avec un objectif de cours ajusté de 80 à 81 euros. S'il estime que la reprise devrait être lente jusqu'en 2022, le bureau d'études pense que 'la faible valorisation du groupe, qui génère un FCF tout à fait confortable parait exagérée'. 'Sur ces niveaux, toute surprise favorable pourrait justifier un rerating significatif', juge-t-il.

