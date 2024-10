Atos, Bic, Carrefour, Kering, Michelin...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Atos

Le groupe informatique rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bic

Bic indique que son chiffre d'affaires ressort à 540 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 0,2% à taux de change constants. Son résultat d'exploitation ajusté s'élève à 102 millions d'euros sur ce trimestre, en hausse de 20% par rapport au troisième trimestre 2023. Sa marge d'exploitation ajustée à 18,9% est en hausse de 3,7 points, principalement en raison d'une baisse des dépenses d'exploitation, ainsi qu'à une diminution des dépenses publicitaires. Le BPA ajusté est de 1,77 euro sur le trimestre, soit une hausse de 19% par rapport au troisième trimestre 2023.

Bureau Veritas

Bureau Veritas annonce un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 8,8% sur un an et de 13% sur une base organique. Le spécialiste de l'industrie des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) relève ses perspectives annuelles et prévoit désormais d'atteindre une croissance organique de 9 à 10% de son chiffre d'affaires (contre "élevée à un chiffre" précédemment) avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant et des flux de trésorerie "à un niveau élevé".

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Aligned Incentives, fournisseur de solutions de planification de la durabilité des entreprises basées sur l'intelligence artificielle. Le spécialiste de l'industrie des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) affirme que cette opération stratégique renforce ses capacités en matière d'analyse des émissions de Scope 3 et d'évaluation du cycle de vie des produits (ACV).

Carrefour

Carrefour a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 23,98 milliards d'euros, en progression de 8,8% à magasins comparables grâce à l'Amérique latine (+36,4% à 5,8 milliards d'euros). En France, les ventes sont en retrait de 3% sur cette même base à 11,66 milliards d'euros "sous l'effet de la poursuite des investissements prix". Elles reculent de 1,5% en Europe à 6,5 milliards d'euros.

Danone

Le groupe agroalimentaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Dassault Système s

L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D présentera ses résultats du troisième trimestre.

Edenred

Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

La société minière et métallurgique dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Groupe Berkem

Le spécialiste de la chimie du végétal publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Le groupe de luxe présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsos

Le spécialiste des études par enquête annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au troisième trimestre s'élève à 3,8 milliards d'euros, en repli de 15% en données publiées et 16% en comparable. La variation du chiffre d'affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 1%, ainsi qu'un effet périmètre de 2% lié à la consolidation de Creed. Sur ce trimestre, sa marque Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, en repli de 25% en comparable. Au cours des neuf premiers mois, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros, en baisse de 12%, tant en données publiées qu'en comparable.

Michelin

Michelin annonce que ses ventes des neuf premiers mois s'établissent à 20,2 milliards d'euros, en baisse de 3,4 % à taux de change constants mais souligne sa performance sur les segments les plus générateurs de valeur. Le fabricant de pneumatiques annonce que les volumes de ventes annuelles sont désormais prévus dans la fourchette de -6% à -4% et le résultat opérationnel des secteurs vers 3,4 milliards d'euros à taux de change constants contre plus de 3,5 milliards précédemment. Le cash-flow libre avant acquisitions est anticipé à plus d'1,7 milliard contre plus de 1,5 milliard précédemment.

Nexity

Le groupe immobilier livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orange

Le groupe de télécommunications signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le spécialiste du petit électroménager communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sodexo

Le spécialiste de la restauration collective livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 de Voltalia s'établit à 131,1 millions d'euros, en hausse de 4%, et de 8% à taux de change constants, avec une hausse de 25% des ventes d'énergie et une baisse de 30% des services aux clients tiers. La production sur ce troisième trimestre est en hausse de 3% pour s'établir à 1 206 GWh malgré un écrêtement très fort, mais temporaire, au Brésil et les cessions de centrales en France et au Brésil de fin 2023 qui affectent la base comparable. Au Brésil, la production est en baisse de 13% à cause des forts écrêtements annoncés en août.

Wendel

Le spécialiste du capital-investissement présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.