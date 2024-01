Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : beau rebond sur 3,22E, flambe de +11% vers 3,78E information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Atos entame un beau rebond sur 3,22E (flambée de +11% vers 3,78E) mais le bilan sur 1 semaine reste négatif de -8,5% et -47,5% depuis le 1er janvier, -75% depuis mi-juin 2023.

Le seuil des 4E devrait constituer un 1er point pivot (ex-plancher du 27/10/2023): l'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 4.8420E du 12 janvier.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +10.59%