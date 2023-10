Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: baisse de 3% du CA en organique au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Atos annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de 2,59 milliards d'euros, en baisse de 8,1% en données publiées par rapport à la même période en 2022, dont une diminution en organique de 3%.



En organique, la ligne de métiers Eviden a progressé de 2,3% avec une solide contribution du big data et de la cybersécurité, tandis que Tech Foundations a reculé de 7,2% avec un repli de ses activités coeur de métier de 4,9% compte tenu de la rationalisation du portefeuille.



Revendiquant des prises de commandes de 2,2 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en hausse de 10%, Atos confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2023, dont une croissance organique du CA de 0 à 2% et une marge opérationnelle de 4 à 5%.





