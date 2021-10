Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : baisse de 2,3% du chiffre d'affaires au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Atos présente un chiffre d'affaires de 2666 ME au titre du 3e trimestre en baisse de 2,3% à périmètre et taux de change constants. Avec 19% du chiffre d'affaires total du Groupe, le Secteur Industries a enregistré un chiffre d'affaires de 518 millions d'euros, en hausse de +10,4% par rapport au troisième trimestre 2020 à taux de change constants. L'activité a été la plus soutenue en Europe du Sud (+7%) et dans les Marchés de Croissance (+4.9%), mais a reculé en Europe du Nord (-3.8%), en Europe centrale (-1.8%) et en Amérique du Nord (-1.3%). Dans ces conditions, le groupe confirme ses objectifs pour 2021, avec un chiffre d'affaires stable à taux de change constants et un taux de marge opérationnelle d'environ 6%.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.63%