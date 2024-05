Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: Bain Capital s'intéresserait à une reprise d'actifs information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Le titre Atos gagne près de 6%, alors que le quotidien économique Les Echos croit savoir que Bain Capital, géant américain du private equity, s'intéresserait de près à une reprise d'actifs de la société.



Les candidats à une reprise ont d'ailleurs jusqu'à ce soir pour présenter leurs offres de sauvetages.



Selon le quotidien, c'est en sanctuarisant la semaine dernière les actifs souverains d'Atos que Bercy a ouvert la voie à des offres non françaises, comme celle de Daniel Kretinsky ou de Bain Capital.







