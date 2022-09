Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: au-delà des 10,1E, encore 2 obstacles (10,4 et 10,6E) information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Atos poursuit sa remontée amorcée sur 8,6E et teste 10,1E: le titre se rapproche de la résistance oblique des 10,40E mais la franchir ne sera pas décisif.

Atos devra franchir l'obstacle graphique des 10,6E (zénith des 2 au 7 septembre): l'objectif suivant se situerait vers 12,3E.





