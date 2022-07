Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: au +bas depuis fin 1990, l'état semble avoir capitulé information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - A 11,25E, Atos est retombé au plus bas depuis avril 1993, la zone des 11,2E correspond par ailleurs aux planchers de décembre 1990.



Il y a évidemment eu beaucoup de coupons encaissés en 30 ans mais le niveau de valorisation actuel (1,25MdsE pour un chiffre d'affaire de 11MdsE) apparaît vertigineux.



Cela n'empêche pas les vendeurs à découvert de confier à leurs machines algorithmique le soin de défoncer les cours depuis la cassure des 21E.



Ils avaient été précédés par des vendeurs sous 40E qui continuent de 'pyramider' les positions puisque vendre toujours plus accroît leurs gains latents.

Cette mécanique est réversible mais tant qu'un sévère contrepied ne les mettra pas en échec, ils continueront.



Le refranchissement des 15E, l'ex-plancher de mars 2009 pourrait les contraindre à des rachats nourris.

C'est un point de bascule majeur à surveiller.

Sinon, sorti de l'analyse technique, plus aucune méthode d'évaluation ne permet d'expliquer ces 1,25MdsE de capitalisation... l'état, ses relais institutionnels (CDC, BPI...) semblent avoir capitulé : les vendeurs à découvert parient-ils que nos institutionnels s'abstiennent pour de bonnes raisons ?





