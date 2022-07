Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: Athea choisi pour la phase 3 du projet Artemis.IA information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 15:22









(CercleFinance.com) - La société Atos annonce qu'ATHEA, la co-entreprise qu'elle détient avec Thales, s'est vu attribuerla phase 3 du projet ARTEMIS.IA(Architecture de Traitement et d'Exploitation Massive de l'Information multi-Sources et d'Intelligence Artificielle) par la Direction générale de l'armement (DGA).



Ce programme permet d'offrir des capacités évolutives pour le traitement de données massives et l'intelligence artificielle (IA) qui répondent aux différents besoins métier du ministère des Armées.



De conception 100% française, la plateforme d'ATHEA permettra au ministère des Armées de développer de nouvelles applications d'IA reposant sur l'exploitation de données sensibles, pour des cas d'usage variés.



A l'avenir, la solution d'ATHEA permettra au ministère des Armées de développer de nouvelles applications d'IA au sein de ses différents systèmes, en conciliant décloisonnement et partage maîtrisé des informations.



'Ce premier grand contrat illustre la confiance que la DGA et les forces armées portent aux équipes d'ATHEA pourdévelopper une solution de très haut niveau technologique, spécifiquement adaptée au monde de la défense', a indiqué Philippe Gasc, Président d'ATHEA.







