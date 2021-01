Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : après la cassure des 65E repli sous 62E Cercle Finance • 25/01/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Atos entame un nouvel épisode de repli, validé par la cassure du plancher des 65E du 7 janvier. Le titre dévisse sous 62E et retrouve son plus mauvais niveau depuis le 15 mai 2020 et semble se diriger vers le retracement du support des 58,5E du 15 avril, voir du plancher des 57,5E du 29 octobre 2020.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.96%