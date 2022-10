Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atos: approché pour son activité tech foundations information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - Réagissant à des rumeurs, Atos reconnait avoir été approché par plusieurs acteurs intéressés par une possible acquisition de son activité tech foundations, mais précise que 'l'hypothèse dans laquelle une telle marque d'intérêt aboutirait à une transaction est très incertaine'.



Atos rappelle que' la société et son conseil d'administration examinent toutes les marques d'intérêt reçues au regard de l'intérêt social de l'entreprise, et notamment de la création de valeur pour ses actionnaires, ses salariés et ses clients'.



'Aujourd'hui, Atos et ses équipes sont pleinement mobilisés sur l'avancement du projet de séparation communiqué au marché le 14 juin dernier dans le calendrier prévu et qui est la priorité du groupe', ajoute-t-il.