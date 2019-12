Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : application vocale développée pour Damart Cercle Finance • 17/12/2019 à 13:08









(CercleFinance.com) - Atos annonce que les équipes de son centre d'innovation de Grenoble, spécialisées en Intelligence Artificielle, ont travaillé en collaboration avec celles du groupe textile Damart pour développer une application vocale et l'intégrer dans l'Assistant Google. Cette application guide les utilisateurs dans leur choix et facilite la commande de leur Thermolactyl idéal, en fonction de la météo, leur style, et leur activité. Elle leur propose aussi d'identifier le magasin Damart le plus proche en France et en Belgique francophone. Cette innovation lancée ce mardi s'inscrit dans la transformation globale de Damart, qui investit cette année près de huit millions d'euros dans sa transformation digitale et le développement d'une nouvelle plateforme web mondiale.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.08%