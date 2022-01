Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: annone des chiffres 2021 inférieurs aux objectifs information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 08:05









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de l'ordre 10,8 milliards d'euros en 2021, en décroissance d'environ -2,4% à taux de change constants. Le groupe visait un objectif annuel ' stable '.



La différence vient d'une réévaluation non prévue des coûts restant nécessaires pour la transformation, la création d'une nouvelle plateforme et la gestion dans le cadre d'un contrat de services financiers, des décalages de projets de fin 2021 à 2022 en Big Data/HPCs et Unified Communications & Collaboration, des reports sur 2022 d'accords finaux prévus avec plusieurs grands clients et la réduction des activités à faible marge de revente de matériels et de logiciels en décembre 2021.



Le taux de marge opérationnelle ressort à environ 4% du chiffre d'affaires en 2021. L'objectif annuel était de l'ordre de 6%.



Le flux de trésorerie disponible est de l'ordre de -420 millions d'euros. L'écart avec l'objectif annuel de ' positif ' est essentiellement dû à la variation du besoin en fond de roulement.



La Dette Nette à fin décembre 2021 est estimée de l'ordre de -1,2 milliards d'euros. En tenant compte des actions Worldline détenues pour couvrir l'Obligation Echangeable en Actions, le ratio Dette Nette sur EBO est estimé à environ 0,8.







