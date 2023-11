Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: améliorations apportées à l'offre Qaptiva information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le calcul avancé, annonce avoir apporté des améliorations significatives à son offre quantique lancée récemment, Qaptiva, poursuivant son engagement à rendre l'informatique quantique accessible à tous.



Le logiciel Qaptiva offre désormais des capacités d'émulation de plus de 100 qubits, deux tout nouveaux simulateurs de réseaux tensoriels QPU, et un nouvel environnement pour l'hybridation entre calcul haute performance (HPC) et informatique quantique.



Eviden a lancé un nouveau service de conseil, soutenu par une équipe d'experts quantiques, pour différentes industries, universités et centres HPC. Cette offre se développe en France, avec une présence accrue en Allemagne, au Brésil, en Espagne et en Inde.





