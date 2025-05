Atos, Alstom, Bouygues... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a fait état de résultats en ligne avec les attentes au titre de son exercice clos le 31 mars. L'équipementier ferroviaire a déclaré pour l'exercice 2024-2025 un bénéfice ajusté de 498 millions d'euro contre un bénéfice de 44 millions un an plus tôt. L'Ebit ajusté s'affiche en hausse de 18,1%, à 1,18 milliard d'euros, faisant ressortir une marge de 6,4% contre 5,7% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires, en croissance de 6,6% en données comparables, s'élève à 18,49 milliards d'euros.

Altamir

La société cotée de private equity communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Atos

En amont d'une journée investisseurs à Paris ce mercredi, le Groupe Atos annonce son plan stratégique et de transformation à quatre ans, visant à renouer avec une trajectoire de croissance durable et à améliorer sa rentabilité, à la suite de la finalisation de sa restructuration financière en 2024. L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 9 et 10 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle d'environ 10 % à l'horizon 2028.

Bénéteau

Le chiffre d'affaires de Bénéteau a fondu de 43 %, ou de 43,6 % à change constant, au premier trimestre pour atteindre 130,4 millions d'euros. L'acteur mondial de l'industrie nautique explique toutefois que ces trois mois sont peu significatifs compte-tenu de la saisonnalité de son activité. En outre, le ralentissement attendu de la demande sur l'ensemble des segments a été accentué par l'incertitude sur les droits de douanes américains. Dans le détail, l'activité Voile de Bénéteau a connu un repli de 51,3 % et celle des Moteurs a reculé de 36,6 %.

Bouygues

Bouygues a fait état au premier trimestre d une perte nette de 123 millions d'euros, contre une perte nette de 146 millions d'euros un an plus tôt. Sur la période, le ROCA s'élève à 69 millions d'euros, à comparer à 26 millions d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires total du conglomérat a progressé de 2,2% sur un an, à 12,59 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, porté par Colas, Bouygues Construction et Bouygues Telecom.

Claranova

Au troisième trimestre, Claranova, recentré sur les activités d'Avanquest, a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 31 millions d'euros. Il a progressé de 4% à taux de change constants. " Cette croissance est portée par les développements opérés par la division sur le segment Sécurité qui enregistre une solide progression de son nombre de clients par abonnement sur la période ", explique le groupe français. Les divisions myDevices et PlanetArt étant en cours de cession, elles ne font plus partie du périmètre de consolidation du groupe.

Delta Plus

Delta Plus Group estime avoir fait preuve de résilience sur les trois premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 1,3 %, ou de -2,4 % en organique, à 94,6 millions d'euros. Le spécialiste des équipements de protection individuelle a indiqué que la dynamique de stabilisation amorcée au quatrième trimestre 2024 s'était poursuivie entre janvier et mars 2025 malgré plusieurs facteurs négatifs.

Eiffage

Eiffage a déclaré un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% au premier trimestre, à 5,62 milliards d'euros, pour un carnet de commandes de 29,7 milliard d'euros à fin mars, en croissance de 3% depuis décembre 2024. Dans les Travaux, l'activité progresse de 5,6% et s'établit à 4,7 milliards d'euros. L'activité Infrastructures s'inscrit en croissance de 11,9% et le segment Energie Systemes en hausse de 4,2%. Côté perspectives, le groupe de construction s'attend à un chiffre d'affaires dans les travaux en croissance dans toutes les branches.

Euronext

La bourse paneuropéenne indiquera ses résultats du premier trimestre.

Icape

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires d'Icape a progressé de 13% à 51,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du distributeur de cartes de circuits imprimés recule cependant de 1,6% à périmètre constant. À fin mars 2025, le groupe affiche un carnet de commandes de 52,1 millions d'euros, en croissance de 19%.

Innelec

Le spécialiste de l'entertainment et la pop culture présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Herige

Herige a fait état d'un chiffre d'affaires de 96,7 millions d'euros au premier trimestre, en retrait de 8,6%, dans un contexte de marché toujours complexe, marqué par une progression modeste des mises en chantier de logements sur 12 mois (+1,1%). Malgré certains signaux de redressement sur le marché, le spécialiste des matériaux de construction se montre vigilant face à un contexte géopolitique incertain, susceptible de générer des perturbations sur ses différentes activités.

Trigano

Trigano a dévoilé ses résultats du premier semestre 2024-2025, faisant ressortir un résultat net de 105,7 millions d'euros contre 180,5 millions un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel courant atteint 144,1 millions d'euros après 243,2 millions d'euros au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des véhicules de loisirs s'élève à 1,67 milliard d'euros, en retrait de 16,5%.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo diffusera ses résultats annuels.

Vente-unique.com

Vente-unique.com a annoncé son chiffre d'affaires du premier semestre qui s'élève à 97,8 millions d'euros, en croissance de 8,4%. L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison a enregistré un volume d'affaires global de 132,1 millions d'euros, en hausse de 12,6%. Le groupe a fait état sur la période d'une croissance d'activité de 9,3% en France, à la suite notamment du démarrage commercial de la marque Habitat.