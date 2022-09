Atos: ajoute six startups à son incubateur information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 12:58

(CercleFinance.com) - LaSoftware République - incubateur fondé par Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales - annonce aujourd'hui que six nouvelles startups vont rejoindre l'incubateurportant le total à dix startups au sein de son programme.



Deux de ces startups sontCORE for Tech, une entreprise de deep tech qui mesure et estime la somnolence au volant, etBasemark, un éditeur de logiciels proposant des outils de développement pour l'industrie automobile.



Toutes deux rejoignent le projetBring Your Own Device (BYOD) qui vise à améliorer l'expérience des conducteurs et des passagers en développant de nouvelles fonctionnalités à l'aide du smartphone ou tablette du client.



L'incubateur travaille, pour Dacia, à développer une fonctionnalité qui suggère quand et où faire des pauses sur le trajet, afin d'aider les conducteurs à planifier leur voyage en toute sécurité.



La Software République prévoit de développer cette fonctionnalité pour l'industrie automobile.



Les autres startups à rejoindre l'incubateur sont CommuniThings, Compredict, Entropy et Neovya.