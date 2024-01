Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: adaptation de la stratégie information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Dans un point au marché, Atos annonce une adaptation de sa stratégie, 'compte tenu des contraintes financières afin d'assurer le remboursement et le refinancement de ses dettes financières tout en conservant un mix d'activités attractif'.



Le groupe poursuit des négociations exclusives avec EPEI sur la cession de Tech Foundations, et souhaite mettre en oeuvre un programme additionnel de cession d'actifs, dont les activités BDS pour lesquelles une phase de due diligence sera ouverte avec Airbus.



En parallèle, des discussions sont conduites avec les banques pour le maintien des financements et l'octroi de refinancements. Si leur issue s'avérait incertaine, Atos n'exclut pas de recourir à des mécanismes de protection juridiques pour les encadrer.



'Atos examinera au cours du premier trimestre 2024 si ces mesures sont suffisantes pour assurer de manière pérenne la couverture des échéances de financement et les besoins de trésorerie', précise-t-il.



Le groupe de services informatiques annonce en outre une réduction de la taille initialement prévue de l'augmentation de capital d'Eviden, 'nécessaire au regard de l'évolution des conditions et des réactions de marché'.



Enfin, Atos fait part d'une évolution de la composition de son conseil d'administration avec les nominations de Françoise Mercadal-Delasalles et Jean-Jacques Morin, qui renforcent ses compétences dans la finance et les grands projets de transformation.





