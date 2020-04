Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition du cabinet Miner & Kasch Cercle Finance • 22/04/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir acquis Miner & Kasch, un cabinet de conseil en intelligence artificielle (IA) et science des données (data science), dont le siège est situé à Elkridge, dans l'Etat américain du Maryland. Ce cabinet se spécialise dans la conception de solutions intelligentes de bout-en-bout, basées sur les données. Il fournit des solutions autonomes pour des entreprises du Fortune 500 et des start-ups, tous secteurs confondus. Avec cette acquisition, Atos renforce sa division de conseil en Big Data et IA. Il pourra notamment déployer à l'échelle mondiale des plateformes de data science Edge de nouvelle génération pour des solutions industrielles.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.90%