Atos : acquisition de Paladion finalisée

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Paladion, un fournisseur mondial de services de sécurité gérés. Basé à Reston, dans l'Etat américain de Virginie, Paladion apporte au groupe 800 employés et experts en cybersécurité. Grâce à cette acquisition, Atos disposera des capacités de détection et de réponse (MDR) dont ses clients ont besoin lorsqu'ils adoptent des stratégies de transformation hybrides et multi-cloud, avec de multiples centres dédiés. Elle lui permettra également d'étendre sa couverture mondiale en matière de surveillance et d'intervention dans le domaine de la cybersécurité avec quatre centres d'opérations de sécurité supplémentaires aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.51%