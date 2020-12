Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition de Motiv ICT Security aux Pays-Bas Cercle Finance • 16/12/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité des Pays-Bas. La finalisation est prévue au premier trimestre 2021, sous réserve des approbations antitrust applicables. 'Par cette acquisition Atos va renforcer sa position de troisième plus grand fournisseur mondial de services gérés de sécurité et étendre ses capacités dans des domaines clés tels que la détection et la réponse aux menaces', explique le groupe français. D'autre part, le centre d'opérations de sécurité (Security Operations Centers, SOC) souverain de Motiv viendra enrichir le réseau mondial de SOC d'Atos, un élément central de son approche de sécurité prescriptive.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.92%