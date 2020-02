Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition de Maven Wave finalisée Cercle Finance • 05/02/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé mardi soir avoir finalisé l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans les solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. 'Avec cette acquisition, Atos renforce son leadership mondial en matière de solutions cloud pour les applications, l'analyse de données et le Machine Learning pour les plateformes multi-cloud et cloud hybride', explique le groupe de services informatiques. Le Français continue de développer ses compétences en matière de solutions Google Cloud, notamment en accueillant plus de 330 employés de Maven Wave qui a été désigné ces deux dernières années 'partenaire de services Google Cloud de l'année' en Amérique du Nord.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%