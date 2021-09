Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition de cv cryptovision finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de cv cryptovision GmbH, société qui conçoit, développe et met en oeuvre des solutions, logiciels et équipements de cryptographie de pointe pour la sécurisation des identités numériques. Fabriqués en Allemagne, ses produits sont certifiés par l'Office fédéral de la sécurité de l'information allemand, accrédités par l'OTAN, certifiés aussi selon les critères communs, l'OACI et d'autres normes internationales d'identification électronique. Cette acquisition permettra à Atos d'étoffer son portefeuille avec de nouvelles capacités techniques et produits de cybersécurité, ainsi que de développer ses activités sur le marché européen du secteur public et de la défense.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.46%