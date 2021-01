Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition dans la cybersécurité au Canada Cercle Finance • 12/01/2021 à 08:24









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un accord afin d'acquérir In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité, basée au Canada, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2021. 'Par cette acquisition, Atos renforcera sa position de numéro 3 mondial des services de cybersécurité et développera notamment ses capacités dans ce domaine en Amérique du Nord en intégrant à ses équipes des consultants expérimentés', explique-t-il. Fondée en 2005 et basée à Montréal avec des bureaux à Québec et Ottawa, In Fidem compte plus de 100 experts hautement qualifiés qui complèteront les équipes de cybersécurité du groupe français de services informatiques.

