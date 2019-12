Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition d'une entreprise de conseil aux Etats-Unis Cercle Finance • 18/12/2019 à 18:28









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce soir l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. 'La société est l'un des principaux partenaires de Google Cloud avec huit spécialisations 'Cloud Partner' et a été reconnue 'partenaire de services Google Cloud de l'année' pour l'Amérique du Nord en 2018 et 2019', précise Atos. Maven Wave, dont le siège social est situé à Chicago, compte plus de 330 employés et générera un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de dollars en 2019. 'L'acquisition de Maven Wave renforce le partenariat Atos-Google Cloud aux Etats-Unis, mais également dans plus de 20 pays où l'alliance est présente', commente Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.47%