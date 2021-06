Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : acquisition d'Ipsotek finalisée Cercle Finance • 01/06/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d'Ipsotek, fournisseur de référence de logiciels d'analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle (IA) qui a réalisé plus de 600 projets dans 38 pays, une transaction annoncée le 20 avril dernier. Cette acquisition stratégique permet à Atos de renforcer sa position de leader sur le marché de l'IA et du machine learning en périphérie de réseau (Edge AI/ML) et de la vision artificielle grâce à l'ajout à son portefeuille de fonctionnalités logicielles et propriétaires clés.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.22%