Atos : acquisition d'AppCentrica finalisée

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé mercredi soir avoir finalisé l'acquisition d'AppCentrica, une société de conseil en technologie et gestion basée à Toronto au Canada, et spécialisée dans les services d'applications cloud et Salesforce.

Fondée en 2010, AppCentrica offre des conseils en transformation d'entreprise, en modernisation et en développement d'applications cloud, ainsi que des conseils en matière d'environnements Salesforce et MuleSoft.

Elle sert de grandes entreprises d'Amérique du Nord, et s'adresse plus particulièrement aux marchés des services financiers et des industries manufacturières. Avec cette acquisition, une équipe hautement qualifiée d'environ 90 experts rejoindra les effectifs d'Atos.