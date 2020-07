Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : accord pour l'acquisition d'EcoAct Cercle Finance • 27/07/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir EcoAct, société de conseil en stratégie de réduction des émissions de carbone, qui fournit des services à plus de 400 clients par l'intermédiaire de quatre bureaux internationaux. Cette acquisition soutiendra l'ambition d'Atos en matière de décarbonation et enrichira son portefeuille de solutions, services et stratégies numériques pour accompagner ses clients à chaque étape de leur cheminement vers la neutralité carbone. Basé à Paris, EcoAct compte plus de 150 employés et experts du climat dans le monde entier. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au second semestre et est soumise à l'approbation finale des organes de gouvernance des deux entreprises.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.52%