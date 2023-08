Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: accord en vue d'une cession de Tech Foundations information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment (EPEI), prévoyant des négociations exclusives pour lui vendre sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (TFCo) à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation.



La transaction envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du groupe. TFCo continuera à utiliser la marque Atos dont il sera l'unique propriétaire, tandis que le groupe Atos maintenu sera renommé Eviden.



La cession envisagée aurait un impact positif net sur la trésorerie de 0,1 milliard d'euros avec le transfert de 1,9 milliard d'euros d'engagements au bilan, ce qui conduirait à une valeur d'entreprise de deux milliards d'euros.



Dans le cadre de cette opération, le groupe prévoit des augmentations de capital pour un montant total de 900 millions d'euros, à laquelle participerait EPEI, ainsi que le nouveau programme de cessions de 400 millions, tel qu'annoncé la semaine dernière.



Cette opération globale, soumise à une AGE ad-hoc qui sera annoncée au quatrième trimestre 2023, devrait être achevée au dernier trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024, sous réserve des accords définitifs et de certaines conditions financières et autres.





