Atos : accord en vue d'acquérir Eagle Creek

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Eagle Creek Software Services, entreprise de conseil en technologie et management basé à Minneapolis, spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients en Amérique du nord. Cette acquisition, dont la finalisation est prévue avant la fin de l'année, permettra au groupe français de services informatiques 'd'enrichir sa connaissance de l'environnement Salesforce afin de repenser et fluidifier l'expérience client multi-canal'. Eagle Creek compte plus de 245 employés. Collectivement, ses consultants détiennent plus de 700 certifications et 'Super Badges' Salesforce. Ses clients opèrent dans la santé, les services financiers et l'assurance ou encore la communication.

