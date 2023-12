Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: accord de coopération avec Onepoint information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Atos annonce renforcer son écosystème de partenaires, avec la signature par sa ligne de métier Eviden, d'un accord de coopération avec Onepoint, acteur majeur du conseil et des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics.



Ce partenariat du groupe informatique avec son actionnaire de référence 'vise à accompagner la transformation numérique de leurs clients dans les secteurs de l'énergie, des services d'utilité publique, et des institutions financières'.



A vocation mondiale, ce partenariat ciblera d'abord la France en s'appuyant sur trois axes prioritaires : le passage à l'échelle des technologies d'IA générative, le renforcement de la protection des données et du capital intellectuel, et la décarbonation de l'économie.





