Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : accompagne la décarbonation de Dolomiti Energia Cercle Finance • 06/05/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Atos et Dolomiti Energia -l'un des principaux Groupe de services publics en Italie et comptant parmi les premiers producteurs nationaux d'énergie hydroélectrique- annoncent une nouvelle collaboration afin d'accélérer le parcours du groupe énergétique vers la décarbonation grâce à la transformation numérique. Dolomiti Energia s'est engagé à réduire l'empreinte carbone de ses activités. Pour l'accompagner dans son objectif, Atos a développé une application sur mesure appelée ' Screwdriver ' qui permet d'éliminer la répétition des interventions sur le terrain grâce à de nouveaux compteurs intelligents. ' Ce gain d'efficacité entraîne une réduction des émissions carbone liées aux interventions, ainsi que de la consommation de carburant ', explique Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.96%