Atos : accompagne Dassault Aviation pour son Rafale

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce mardi qu'il accompagne Dassault Aviation dans l'intégration de l'avion Rafale au sein du programme européen SCAF (Système de Combat Aérien du Futur). 'La nouvelle version du Rafale, le standard F4, sera dotée d'une capacité de combat collaboratif. Dans ce cadre, Atos développe la nouvelle génération de passerelle multiniveau de l'avion permettant la sécurisation des connectivités et l'échange bidirectionnel sécurisé des données entre les différents réseaux de communication à bord', précise le groupe.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.28%