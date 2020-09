Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : accès gratuit offert au programme myQLM Cercle Finance • 03/09/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Atos annonce simplifier la simulation d'algorithmes quantiques en offrant désormais un accès gratuit et universel à son programme myQLM, qui fournit aux étudiants, chercheurs et développeurs des outils pour développer et simuler des programmes quantiques. Lancé en 2019 et initialement réservé aux utilisateurs d'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), myQLM vise à démocratiser l'accès à la simulation quantique et encourager les innovations en informatique quantique. 'L'informatique quantique a le pouvoir de changer le monde tel que nous le connaissons en permettant des découvertes majeures dans de nombreux domaines comme la santé, le développement durable, les processus industriels ou encore la finance', souligne le groupe.

