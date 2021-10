Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : accélère sa transformation numérique vers le cloud information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui faire partie des premiers partenaires SAP mondiaux à déployer SAP S/4HANA Cloud, édition privée, un composant central de l'offreRISE with SAP. Ce déploiement a été mené à bien dans l'ensemble des divisions d'Atos, auprès de 105 000 collaborateurs répartis dans 71 pays, le tout dans des délais record. En moins de neuf mois, Atos a migré l'intégralité des 42systèmes essentiels à ses activitésdotés de plus de 500 interfaces, de son instance SAP S/4HANA sur site vers SAP S/4HANA Cloud. ' Nous sommes très fiers d'avoir réalisé notre migration vers SAP S/4HANA Cloud en si peu de temps. Nous disposons à présent d'une base solide qui nous offre rapidité, flexibilité et innovation, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour accélérer notre propre transformation numérique ',commenteFrédéric Aubrière, CIO Groupe, Atos.'

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.12%