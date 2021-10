Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : a rejoint le réseau européen Catena-X information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir rejoint Catena-X, un réseau européen s'appuyant sur l'initiative GAIA-X, qui vise à permettre des échanges sécurisés de données entre acteurs de l'industrie automobile. ' L'objectif est de renforcer la compétitivité de l'industrie automobile européenne en améliorant l'efficacité générale, en accélérant l'innovation et la décarbonation ' explique le groupe. ' Les projets pilotes définis par Catena-X se concentreront sur cinq domaines d'application qui pourront significativement encourager la productivité et améliorer la durabilité tout au long des chaînes de valeur de demain : gestion de la qualité, logistique, maintenance, gestion de la chaîne d'approvisionnement et durabilité ' indique le groupe. ' Nous avons notamment hâte de mettre à profit notre expertise dans le numérique décarboné, en lien avec notre propre ambition 'Net Zero 2028', pour soutenir les tout premiers scénarios d'utilisation axés sur la décarbonation. ' indique Pierre Barnabé, Directeur de la division Manufacturing, Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.73%