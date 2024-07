Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: a fourni ses solutions informatiques à l'UEFA information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Atos, le Partenaire Informatique Officiel de l'UEFA Nation Team football (UNTF), a fourni avec succès les services informatiques et le applications essentiels de l'UEFA EURO 2024TM qui s'est tenu du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne.



Atos a soutenu l'UEFA à travers des solutions informatiques critiques telles que le système de gestion d'événements, y compris la gestion des accréditations, les solutions de contrôle d'accès et les solutions mises en oeuvre lors des matchs, toutes nécessitant le plus haut niveau de fiabilité, d'efficacité et de sécurité.



Atos a également aidé l'UEFA à implémenter certaines des fonctionnalités les plus innovantes lancées lors de l'UEFA EURO 2024TM, comme la plateforme de services de football (Football Service Platform - FSP), qui distribue données et statistiques telles que les résultats, les compositions des équipes, les événements de match en direct, le statut et le classement des joueurs à toutes les parties prenantes de l'UEFA.



Atos a également contribué à l'application mobile et au site web.





