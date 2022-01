Atos: a finalisé l'acquisition de Cloudreach information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 18:09

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Cloudreach, une société de services multi-cloud spécialisée dans la migration et le développement d'applications cloud.



Grâce à cette acquisition, Atos accueillera plus de 600 experts pour renforcer son expertise cloud mondiale.



Cloudreach apporte sa maitrise approfondie du cloud et de riches partenariats mondiaux avec AWS, GCP et Azure. Atos renforcera également sa stratégie d'innovation et d'automatisation en matière de cloud grâce à Cloudamize.



' La finalisation de cette acquisition, ainsi que celles de Syntel, Maven Wave, Edifixio et, plus récemment, de VisualBI et d'AppCentrica, renforce la vision stratégique du Groupe selon laquelle le cloud est le fondement de la transformation des entreprises ' indique le groupe.