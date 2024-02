Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : -8% vers 2,16E, nouveau plancher historique information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:29









(CercleFinance.com) - Atos dévisse de -8% vers 2,16E, nouveau plancher historique.

La dernière oscillation entre 3,25 et 3,45E laissait craindre un mouvement de balancier en direction des 2,00/2,05E... il ne s'en faut plus que de 5 ou 6% par rapport au cours testés ce 20 février.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -6.59%