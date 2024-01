Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : -7% vers 5,90E, surveiller 5,75E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Atos chute encore, de -7% vers 5,90E et efface tous ses gains depuis le 8 décembre: l'enjeu consiste maintenant à ne pas enfoncer le plancher des 5,75E de la période du 21/11 au 7/12, sous peine de poursuivre cette glissade en direction de 5,20E (ex seuil pivot du 6/10 puis 25/10/2023).





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.83%