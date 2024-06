Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : -30% en 2 séances, bientôt -50% en 1 mois vers 1,25E? information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Les investisseurs réagissent très négativement aux 2 propositions révisées de restructuration financière, d'EPEI associé à Attestor Limited d'une part, et d'un consortium composé de Onepoint, Butler Industries, Econocom et certains créanciers d'autre part.

Atos qui dévisse de -16% enfonce son 'plus bas absolu' des 1,6900E du 21 et 25 mars et s'effondre de -30% en 48H, sous les 1,50E, vers un nouveau 'plus bas' de 1,40E, ce qui semble intégrer la perspective d'une augmentation de capital ultra-dilutive.

Et la séance n'est pas terminée : une division par 2 en moins de 1 mois par rapport au récent zénith des 2,45/2,5E ne saurait être exclue, soit un objectif de 1,20/1,25E.





Valeurs associées ATOS 1.37 EUR Euronext Paris -18.31%