Aton (Hybrigenics): l'objectif de chiffre d'affaires reporté

(CercleFinance.com) - Aton (Hybrigenics) a annoncé vendredi soir avoir repoussé 'à un exercice ultérieur' son objectif d'un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros à horizon 2025, ce qui faisait chuter son titre à la Bourse de Paris.



Le spécialiste des sciences médicales explique qu'il a jugé raisonnable de décaler ses objectifs financiers au vu des conditions économiques actuelles et des difficultés à lever des fonds.



S'il dit avoir engagé plusieurs discussions avec des fonds d'investissement, le groupe explique que la réalisation de ces opérations reste incertaine, ce qui écarte, dans l'immédiat, le scénario d'une accélération du développement de ses filiales.



Pour ce qui concerne 2024, Aton dit viser une croissance de son activité, mais toutefois moins soutenue que le niveau escompté, et qui ne devrait pas permettre l'atteinte de l'équilibre opérationnel.



Suite à toutes ces annonces, le titre chutait de plus de 27% lundi à la Bourse de Paris.





