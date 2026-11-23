15 industriels chinois du diagnostic valident une sélection de ses anticorps

Illkirch, le 23 novembre 2026 – 18h00

Le Groupe ATON (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, annonce que sa filiale Bcell Design franchit une étape commerciale en Chine.

Depuis la signature de son accord de distribution avec Yarewell Biotechnology (Shenzhen), à l'issue du salon CACLP ( China Association of Clinical Laboratory Practice ), l'un des principaux salons professionnels chinois consacrés au diagnostic in vitro qui s'est tenu en mars 2026, 15 industriels chinois du diagnostic ont évalué et validé une sélection d'anticorps de Bcell Design, comprenant notamment sa gamme phare TORCH, confirmant l'adéquation de son offre d'anticorps monoclonaux à Fc humain avec les besoins du marché chinois.

Fondée en 2002 et basée à Shenzhen, Yarewell Biotechnology est spécialisée dans la fourniture de matières premières aux fabricants de diagnostic in vitro (DIV). Son réseau commercial et sa connaissance du marché local ont permis d'accélérer la présentation et l'évaluation des produits de Bcell Design.

15 industriels chinois valident une sélection d'anticorps de Bcell Design

En quelques mois, Yarewell Biotechnology a introduit une sélection d'anticorps de Bcell Design auprès de fabricants majeurs de kits de diagnostic chinois. Quinze industriels, parmi les principaux utilisateurs d'anticorps pour leurs contrôles qualité, ont évalué et validé les produits correspondant à leurs besoins, notamment pour servir de contrôles positifs ou calibrateurs en sérologie.

La gamme TORCH, produit phare du catalogue de Bcell Design, figure parmi les produits ayant fait l'objet de ces validations. Cette gamme stratégique couvre plusieurs marqueurs essentiels du diagnostic des infections congénitales et constitue un axe important du développement commercial de la société.

Ces validations constituent une étape commerciale importante. L'intégration d'un anticorps dans le contrôle qualité d'un kit de diagnostic peut conduire à son référencement durable dans les processus de production et les dossiers réglementaires du fabricant.

Shenzhen YHLO Biotech souhaite élargir sa collaboration avec Bcell Design

Parmi les industriels ayant validé des anticorps de Bcell Design figure Shenzhen YHLO Biotech, société cotée à la Bourse de Shanghai et acteur majeur du diagnostic par chimiluminescence, notamment dans le domaine des maladies auto-immunes.

Rencontrées lors du salon MEDICA de Düsseldorf (de 16 au 19 novembre 2026), les équipes de YHLO se sont également rendues dans les laboratoires de Bcell Design, au Parc d'Innovation de Strasbourg.

Une technologie en phase avec les besoins du marché chinois

Les contraintes réglementaires chinoises limitent fortement l'accès aux produits sanguins humains pour les fabricants de diagnostic. Ceux-ci recherchent des alternatives fiables, traçables et reproductibles pour leurs contrôles qualité.

Bcell Design apporte une réponse différenciante avec ses anticorps monoclonaux à Fc humain , disponibles dans les isotypes IgG, IgA, IgM et IgE. Ils constituent une alternative aux plasmas pathologiques, en reproduisant des caractéristiques immunologiques essentielles tout en offrant une meilleure maîtrise de la traçabilité et de la constance inter-lots.

Cette proposition de valeur répond à un besoin structurel du marché chinois et ouvre des perspectives de développement pour Bcell Design.

Prochaines étapes

Bcell Design et Yarewell Biotechnology vont désormais travailler à la conversion des 15 validations en premières commandes.

En parallèle, les échanges avec YHLO doivent permettre de définir les contours d'une collaboration élargie et de préparer la rencontre avec ses dirigeants lors de l'édition 2027 du CACLP.

ATON informera le marché de toute évolution significative de ces projets commerciaux.

Léone ATAYI, Présidente-Directrice générale du Groupe ATON déclare :

« La validation d'une sélection de nos anticorps par quinze industriels chinois, incluant notre gamme phare TORCH, en quelques mois seulement, confirme la pertinence de notre technologie et son adéquation avec les besoins d'un marché majeur. La visite de YHLO dans nos laboratoires à Strasbourg et sa volonté d'explorer une collaboration élargie constituent des signaux particulièrement encourageants. Notre priorité est désormais de transformer ces validations en débouchés commerciaux durables et de faire de la Chine un axe majeur de développement pour Bcell Design. »

À propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui contribue à façonner l'avenir de la médecine, afin d'améliorer les soins aux patients ainsi que la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune disposant de sa propre spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris.

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

À propos de Bcell Design

Bcell Design conçoit et produit des anticorps monoclonaux à Fc humain pour le diagnostic in vitro, en infectiologie, auto-immunité et allergie. Son catalogue compte 80 anticorps. La société s'appuie sur trois plateformes brevetées (GammaPrim®, HAMIGA®, InEps®), codétenues avec le CNRS et l'Université de Limoges. Certifiée ISO 9001, elle dispose d'un laboratoire de 300 m² au Parc d'Innovation de Strasbourg et développe aussi des anticorps à façon pour de grands acteurs du diagnostic. Plus d'informations sur www.b-cell-design.com .

À propos de Yarewell Biotechnology

Fondée en 2002 et basée à Shenzhen, Yarewell Biotechnology fournit des matières premières aux fabricants de diagnostic in vitro : antigènes, anticorps, bloquants et stabilisants, dans plus de 20 domaines diagnostiques.

À propos de YHLO

Fondée en 2008 et cotée à la Bourse de Shanghai depuis 2021 (STAR Market, code 688575), Shenzhen YHLO Biotech développe et fabrique des automates et réactifs de diagnostic in vitro, principalement en chimiluminescence (gamme iFlash). La société emploie environ 1 680 personnes.

ATON

Léone ATAYI

Présidente-Directrice générale

shareholder@aton-group.com