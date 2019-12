Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atlantia : voudrait réduire ses parts dans Aeroporti di Roma Cercle Finance • 18/12/2019 à 10:03









(CercleFinance.com) - Selon le Financial Times (FT), le groupe de concessions italien Atlantia, qui gérait le viaduc autoroutier de Gênes qui s'est effondré en août 2018 en tuant 43 personnes, se préparerait à vendre 49% du capital d'Aeroporti di Roma (AdR), gestionnaire des deux aéroports de la capitale italienne, Ciampino et Fiumicino. En 2018, 42,5 millions de passagers ont transité par ces aéroports, qui ont généré un CA de 921 millions d'euros.

Valeurs associées ATLANTIA MIL +0.42%