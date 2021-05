Atlantia : recul de 8% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Atlantia publie un chiffre d'affaires de 2 MdsE au titre du 1er trimestre, en recul de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'EBITDA de cette société italienne de gestion des autoroutes s'établit à 1,1 MdE, soit une baisse de 12% par rapport au 1er trimestre 2020. L'EBIT chute quant à lui de 60%, à 141 ME.

Dans ces conditions, Atlantia enregistre une perte nette de 67 ME, contre une perte de 10 ME un an plus tôt.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, la société anticipe une baisse des trafics autoroutier et aéroportuaire de respectivement 10% et 70% par rapport aux niveaux de 2019, et prévoit un chiffre d'affaires du Groupe de l'ordre de 9,4 milliards d'euros.