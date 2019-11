Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atlantia : jette l'éponge dans le dossier Alitalia Cercle Finance • 20/11/2019 à 09:52









(CercleFinance.com) - Atlantia, le groupe italien de concessions routières et aéroportuaires, annonce qu'il renonce à participer au consortium de reprise d'Alitalia, la compagnie aérienne en difficulté. Le groupe note que les difficultés qu'il avait soulevées le 15 octobre dernier sont toujours présentes et que de ce fait, les conditions à sa participation au consortium (qui comprend aussi la compagnie nationale des chemins de fer d'Italie) ne sont pas remplies à ce jour.

